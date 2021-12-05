"Цыпочки, идите ко мне!": Дава показал себя во всей красе после разрыва с Бузовой

Давид Манукян принял участие в шоу "Фактор страха".

Блогер не раз признавался, что имеет большое количество фобий, поэтому задания в проекте были для него особенно сложными. Соперники не воспринимали Даву всерьез, так как перед каждым испытанием он слишком долго собирался с силами. Его постоянно подгоняли и подбадривали. Артисту пришлось есть насекомых и заходить в аквариум с ними.

Потом Манукяна ждало еще более страшное испытание – нужно было зайти в загон к гусям и забрать у них трофей. Дава подумывал отказаться, видимо, у него есть какое-то неприятное воспоминание, связанное с этими животными. В итоге блогер смог перебороть себя и зайти в вольер. "Ну там уже все, говорю: "Цыпочки, идите ко мне!", – рассказывал позже Манукян. Но гусь все-таки выполнил свою часть испытания и укусил артиста за нос.

В финальном испытании Даву закрыли в авто на высоте 15 метров, из корого нужно было как-то выбраться с трофеем. У блогера это получилось, в итоге он показал себя во всей красе и выиграл в шоу. Приз в 250 тысяч рублей Манукян отдал в фонд Константина Хабенского.

После разрыва с Ольгой Бузовой к персоне Давида Манукяна приковано особое внимание. Поклонники так и норовят выяснить, кто же занимает сердце артиста теперь. Однако никакой официальной информации о новой возлюбленной Давы пока нет.