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Шоу-бизнес
"Цыпочки, идите ко мне!": Дава показал себя во всей красе после разрыва с Бузовой

"Цыпочки, идите ко мне!": Дава показал себя во всей красе после разрыва с Бузовой

Давид Манукян принял участие в шоу "Фактор страха".
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Блогер не раз признавался, что имеет большое количество фобий, поэтому задания в проекте были для него особенно сложными. Соперники не воспринимали Даву всерьез, так как перед каждым испытанием он слишком долго собирался с силами. Его постоянно подгоняли и подбадривали. Артисту пришлось есть насекомых и заходить в аквариум с ними.

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Потом Манукяна ждало еще более страшное испытание – нужно было зайти в загон к гусям и забрать у них трофей. Дава подумывал отказаться, видимо, у него есть какое-то неприятное воспоминание, связанное с этими животными. В итоге блогер смог перебороть себя и зайти в вольер. "Ну там уже все, говорю: "Цыпочки, идите ко мне!", – рассказывал позже Манукян. Но гусь все-таки выполнил свою часть испытания и укусил артиста за нос.

В финальном испытании Даву закрыли в авто на высоте 15 метров, из корого нужно было как-то выбраться с трофеем. У блогера это получилось, в итоге он показал себя во всей красе и выиграл в шоу. Приз в 250 тысяч рублей Манукян отдал в фонд Константина Хабенского.

После разрыва с Ольгой Бузовой к персоне Давида Манукяна приковано особое внимание. Поклонники так и норовят выяснить, кто же занимает сердце артиста теперь. Однако никакой официальной информации о новой возлюбленной Давы пока нет.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
5 декабря 2021, 17:47 Источник: "Фактор страха" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость913338
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Тварь бузова не может предоставить кому то помощь ,как Дави ,у неё просто нет возможности она тварь не хозяйка денежных средств ,она работает под кнутом кукловодов,подписала проститутка из притона контракт,что будет получать только наряды,блестяшки, награды что ей купят ,ВСЁ эта уродина ничего не может сама получить по какими то заслугами ,а их просто нет ,всё тварь расслабилась ,ей твари купят ,устроят она бездарь до такой спепени привыкла к тому что только себя и свою ж пу показывать,а что надо ДУМАТЬ? она же из притона мозгов ноль Какая помощь от твари,всё у кукловодов
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