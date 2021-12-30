Обгоревшей Хлебниковой указали на выход в больничной палате

Марину Хлебникову выписали из больницы.

Артистка пострадала в страшном пожаре в своей московской квартире 18 ноября. Госпитализировали Марину в тяжелом состоянии, у нее было отравление угарным газом и множественные серьезные ожоги, певицу ввели в искусственную кому. Позже врачи сообщили, что у Хлебниковой поражено 20% кожи лица и потребуется череда пластических операций.

Через некоторое время состояние удалось стабилизировать, Марина вышла из комы и пошла на поправку. Вскоре у нее даже появилась благодетельница, которая захотела оплатить пластику. Предпринимательница из Екатеринбурга обратилась за помощью к журналистам, так как не смогла сама найти контакты родственников Хлебниковой.

Как сообщает Пятый канал, врачи больше месяца боролись за жизнь звезды 90-х, и в итоге смогли ее спасти. Наконец-то Марине указали на выход, ее состояние стало достаточно хорошим, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Близкие артистки отметили, что произошло настоящее чудо.

Ранее стало известно, что Шура бросился на поиски донорской кожи для Марины Хлебниковой. Он увидел снимок артистки после пожара и впал в ужас. Увиденное заставило его тут же обратиться к людям и попросить помощи.