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Шоу-бизнес
Стройная Пугачева в джинсах побила мрачную Проскурякову

Стройная Пугачева в джинсах побила мрачную Проскурякову

Алла Пугачева вышла в свет в компании друзей и восхитила поклонников своим видом.
прочитано 277 раз

Алла Пугачева пришла посмотреть работу своего внука Никиты Преснякова – мюзикле "Безымянная звезда" Московского Губернского театра у Сергея Безрукова. Сын Кристины Орбакайте сыграл главную роль в постановке вместе с Анной Снаткиной, которая научилась для этого петь с нуля.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Поддержать рок-музыканта с богатой творческой родословной пришли красавица жена Алена, друзья и бабушка с дедушкой. Примадонна появилась в свете в компании своего стилиста Игоря Гуляева, с которым в последнее время только и ходит. Также рядом с артисткой была жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

Алла Пугачева была на спектакле в белом свитере и светлых хлопковых джинсах прямого кроя. Из аксессуаров она выбрала светлую массивную сумку на длинном ремне и темные полупрозрачные очки.

Юлия Проскурякова была вся в темном и смотрелась на фоне Примадонны весьма мрачно. Она стояла позади певицы и широко улыбалась в кадр.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что российский шоумен Максим Галкин нашел пропавшую жену в соцсетях постороннего мужчины. Примадонна весело проводила время и прогуливалась с ним по магазинам. А он в это время осыпал ее комплиментами.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 17:54 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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