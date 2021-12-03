Стройная Пугачева в джинсах побила мрачную Проскурякову

Алла Пугачева пришла посмотреть работу своего внука Никиты Преснякова – мюзикле "Безымянная звезда" Московского Губернского театра у Сергея Безрукова. Сын Кристины Орбакайте сыграл главную роль в постановке вместе с Анной Снаткиной, которая научилась для этого петь с нуля.
Поддержать рок-музыканта с богатой творческой родословной пришли красавица жена Алена, друзья и бабушка с дедушкой. Примадонна появилась в свете в компании своего стилиста Игоря Гуляева, с которым в последнее время только и ходит. Также рядом с артисткой была жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Алла Пугачева была на спектакле в белом свитере и светлых хлопковых джинсах прямого кроя. Из аксессуаров она выбрала светлую массивную сумку на длинном ремне и темные полупрозрачные очки.
Юлия Проскурякова была вся в темном и смотрелась на фоне Примадонны весьма мрачно. Она стояла позади певицы и широко улыбалась в кадр.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что российский шоумен Максим Галкин нашел пропавшую жену в соцсетях постороннего мужчины. Примадонна весело проводила время и прогуливалась с ним по магазинам. А он в это время осыпал ее комплиментами.