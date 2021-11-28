Галкин застукал пропавшую Пугачеву с чужим мужчиной: Офигительно выглядишь!

Российский шоумен Максим Галкин активно ведет свои соцсети и ежедневно удовлетворяет любопытство поклонников и журналистов о жизни звездной семьи. Юморист часто выкладывает фото и видео с подрастающими двойняшками Лизой и Гарри, показывает свою 72-летнюю супругу, а также антураж их роскошного замка в подмосковной деревне Грязи.
На днях Максим Галкин показал, как его супруга проводит свободное время. Шоумен подчеркнул, что узнал, где находится его жена, только благодаря соцсетям. Пугачева прогуливалась по магазинам в компании дизайнера Игоря Гуляева.
"Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист Пугачевой это сама Пугачева. Алла Борисовна, офигительно выглядишь", – сказал мужчина за кадром.
На кадрах Алла Пугачева предстала в строгом черном тренче, костюме в тон и в блузке с белым воротничком. А на ее лице был модный аксессуар – тонированные очки крупного размера.
"Алла сегодня по магазинам, вот зашла к @igorgulyaevofficial. Благодаря соцсетям знаешь, где жена", — пошутил 45-летний Галкин.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева состоят в браке уже 19 лет. Об их семье часто шутят, что, мол, брак на сам деле фиктивный, и они давно не вместе. Но ежедневные публикации о счастливой жизни родителей двух очаровательных маленьких детей подтверждают, что у Примадонны с мужем все великолепно.