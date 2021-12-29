Мужу за 80, а у нее в 52 ни детей, ни работы: куда пропала "Русская Эммануэль" Анна Назарьева

За свою карьеру Анна Назарьева успела сыграть большое количество ролей, сняться практически во всех картинах своего мужа, известного кинорежиссера Александра Полынникова, и остаться на плаву даже после распада СССР. Однако теперь о звезде фильма "Приморский бульвар", которую часто называли русской Эммануэль, почти ничего не слышно. Она перестала появляться на экранах и с головой ушла в свою простую жизнь с немолодым супругом.
Большинство современных телезрителей знают Анну Назарьеву благодаря роли в "Возвращении Мухтара". В новом тысячелетии актриса сделала упор на сериалы, а теперь и вовсе поставила карьеру на паузу. Она нигде не снимается уже несколько лет. В последний раз артистка порадовала поклонников новой работой в 2016 году, когда на экраны вышел фильм "Крестная". А до этого у звезды было еще одно долгое затишье, затянувшееся на пять лет.
В этом году Анне Назарьевой исполнилось 52 года. Теперь в ее жизни есть только игра в антрепризных спектаклях и немолодеющий муж, которого актриса называет своим лучшим другом. Звезда и рада бы снова блистать на экранах, только в кино ее пока не зовут. Однако Назарьева не ставит крест на карьере и верит, что в ее жизни еще будут съемки.
Артистка по сей день счастлива в браке с кинорежиссером Александром Полынниковым, за которого вышла еще 18-летней девушкой. К слову, в неравный брак юной красавицы с 46-летним мужчиной мало кто верил. Несмотря на это, супруги идут рука об руку уже больше 30 лет и во всем помогают друг другу. Особенно в поддержке и уходе жены сейчас нуждается Полынников, которому в этом году исполнилось 80 лет.
Назарьева много времени проводит на даче вместе с благоверным и отдает всю свою любовь внукам, которых ей подарил пасынок. Своих детей естественным путем у актрисы так и не появилось, а от идеи сделать ЭКО она отказалась.