Мужу за 80, а у нее в 52 ни детей, ни работы: куда пропала "Русская Эммануэль" Анна Назарьева

Звезда отечественного кино давно не появляется на экранах, но не верит, что ее карьере пришел конец

За свою карьеру Анна Назарьева успела сыграть большое количество ролей, сняться практически во всех картинах своего мужа, известного кинорежиссера Александра Полынникова, и остаться на плаву даже после распада СССР. Однако теперь о звезде фильма "Приморский бульвар", которую часто называли русской Эммануэль, почти ничего не слышно. Она перестала появляться на экранах и с головой ушла в свою простую жизнь с немолодым супругом.

Большинство современных телезрителей знают Анну Назарьеву благодаря роли в "Возвращении Мухтара". В новом тысячелетии актриса сделала упор на сериалы, а теперь и вовсе поставила карьеру на паузу. Она нигде не снимается уже несколько лет. В последний раз артистка порадовала поклонников новой работой в 2016 году, когда на экраны вышел фильм "Крестная". А до этого у звезды было еще одно долгое затишье, затянувшееся на пять лет.

В этом году Анне Назарьевой исполнилось 52 года. Теперь в ее жизни есть только игра в антрепризных спектаклях и немолодеющий муж, которого актриса называет своим лучшим другом. Звезда и рада бы снова блистать на экранах, только в кино ее пока не зовут. Однако Назарьева не ставит крест на карьере и верит, что в ее жизни еще будут съемки.

Артистка по сей день счастлива в браке с кинорежиссером Александром Полынниковым, за которого вышла еще 18-летней девушкой. К слову, в неравный брак юной красавицы с 46-летним мужчиной мало кто верил. Несмотря на это, супруги идут рука об руку уже больше 30 лет и во всем помогают друг другу. Особенно в поддержке и уходе жены сейчас нуждается Полынников, которому в этом году исполнилось 80 лет.

Назарьева много времени проводит на даче вместе с благоверным и отдает всю свою любовь внукам, которых ей подарил пасынок. Своих детей естественным путем у актрисы так и не появилось, а от идеи сделать ЭКО она отказалась.