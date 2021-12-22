Упрямая Навка поспорила с Песковым: Нет, я тебе докажу

Татьяна Навка на днях запускает свое новое ледовое шоу "Лебединое озеро".

Накануне олимпийская чемпионка рассказала о своем уникальном проекте в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале. Оказалось, что популярности шоу невольно поспособствовал сам президент России. Дело в том, что во исполнение желания одной девочки Владимир Путин пригласил ее на представление Татьяны Навки.

Жена Дмитрия Пескова призналась, что для нее эта новость была большой неожиданностью и вместе с тем огромной радостью. Довольная чемпионка подчеркнула, что самому президенту нравится это шоу, а ее мужу – нет. В беседе с Ургантом Навка даже пожаловалась на супруга, который резко раскритиковал ее за выбор сказки, положенной в основу.

"Лебединое озеро" ассоциируется у Пескова, как и у многих других россиян, с чем-то печальным, так как это представление часто транслировали по телевидению именно в какие-то трагические моменты. Кроме того, пресс-секретарь президента считает музыку Чайковского скучной. Однако упрямая Татьяна Навка так не считает. Она решила поспорить с мужем и доказать ему свою правоту, не зря же фигуристка родилась под знаком Овна.

"Нет, я тебе докажу, что это будет крутой спектакль," – пообещала чемпионка мужу.

Показы ледового шоу стартуют в столичном дворце "Мегаспорт" уже 25 декабря. В проекте примут участие такие выдающиеся российские фигуристы, как Петр Чернышев и Маргарита Дробязко.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Татьяна Навка порадовала народ снимком из бани.