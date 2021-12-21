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Шоу-бизнес
Сябитова заговорила о мучениях после аборта

Сябитова заговорила о мучениях после аборта

Роза Сябитова ошарашила россиян шокирующим признанием. Телесваха заявила, что в молодости прервала беременность.
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Откровениями ведущая поделилась в программе "Давай поженимся!" Первого канала. По словам Розы Сябитовой, она зачала ребенка вне замужества и долгое время страдала после того, как избавилась от будущего ребенка.

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Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

К подобным неприятным воспоминаниям ее побудила история главной героини передачи — невесты Алены. Она забеременела в 14 лет от мужчины, который был страше нее на десять лет. Однако она все же родила малыша, несмотря на возраст.

Роза Сябитова похвалила героиню шоу и поведала свою историю. По словам теледивы, она десять лет мучилась после аборта.

Напомним, знаменитость вышла замуж за Михаила Сябитова в 1983 году. Они прожили вместе десять лет. В этом браке у Розы Сябитовой родились сын Денис и дочь Ксения.

В 2008 году на съемках "Давай поженимся!" ведущая познакомилась со вторым избранником Юрием Андреевым. Но их союз не продлился долго. Супруги разошлись через три года после свадьбы. Роза Сябитова рассказывала, что мужчина поднимал на нее руку.

Ранее Роза Сябитова рассказала, почему мужчины выбирают привлекательных женщин. По ее мнению, с такой избранницей представители сильного пола получают удовольствие от тщеславия.

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Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 18:52 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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