Мясников из "Уральских пельменей" сообщил о развале шоу: Номера не рождаются

Популярный проект "Уральские пельмени" радует российских зрителей уже больше 10 лет. Команда весельчаков умело перевоплощается в своих персонажей, заставляя публику хохотать до слез. Артисты коллектива умело поднимали злободневные темы и по-доброму высмеивали их. Однако всему когда-то приходит конец, и шутки у юмористов попросту кончились.
Один из ведущих членов коллектива юмористов Вячеслав Мясников откровенно рассказал о проблеме, которая мучает команду. Оказалось, что шоу практически разваливается из-за того, что гениальные идеи не посещают светлые головы юмористов.
По словам мужчины, члены "Уральских пельменей" уже придумали все, что можно, а теперь прогоняют одни и те же юморески из раза в раз. Самые удачные программы, как сообщил Вячеслав Мясников, появлялись 10-13 лет назад, когда шоу только зарождалось.
"Сейчас почему-то такие номера не рождаются. Не приходит на них вдохновение", — посетовал звездный юморист.
Тем не менее о закрытии шоу речи не идет, хотя сейчас Вячеслав Мясников и Андрей Рожков гастролируют с отдельным проектом вне коллектива. Дело в том, что "Уральские пельмени" снимаются на телевидении в большом составе, а на мелкие концерты далеко не всем участникам удобно ездить ради пары фраз на сцене.