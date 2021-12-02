Фото разукрашенной дочери Началовой поразило россиян: Не по годам

Евгений Алдонин устроил для дочери домашнее торжество. Для именинницы семья заказала вкусную еду из ресторана и украсила шарами.
Фотографии с праздника обнародовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунте мачеха Веры. Один из снимков вызвал бурное обсуждение поклонников звездной семьи. На нем дочь Юлии Началовой выглядит не по годам взрослой — практически ровесницей молодой супруги отца. Пользователи соцсети посчитали, что все потому, что Вера ярко накрасила глаза.
В кадре с родителями и сестрой позирует и младшая дочь футболиста Алдонина — Анжелика. Малышка родилась два года назад, через восемь месяцев после того, как похоронили Юлию Началову. К слову, после кончины певицы ее экс-супруг был готов забрать общую дочь Веру к себе, но девочка решила остаться жить с бабушкой и дедушкой.
Напомним, ранее дочь Юлии Началовой рассказала, как живет после смерти артистки. Вера Алдонина занимается музыкой. После школы она намерена поступать в театральный вуз и стать артисткой. Ранее с днем рождения девочку поздравила ее крестная мать – Лариса Долина.