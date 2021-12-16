"Не стыжусь этого": оставшийся без работы многодетный певец Интарс Бусулис живет на пособие

Победитель "Новой волны", участник телепроектов "Голос", "Точь-в-точь!" и "Три аккорда" Интарс Бусулис – самый, пожалуй, известный сегодня в России латышский молодой певец. В эти предновогодние дни в Москве он бывает, кажется, даже чаще, чем на родине. "Главный новогодний концерт" в "Крокусе", юбилей Кремлевского дворца – везде Интарсу рады!

У Бусулиса четверо детей. Но времена нынче ковидные, суровые, многие артисты жалуются на отсутствие концертов и, как следствие, падение привычного уровня доходов. Как говорил Медведенко в чеховской "Чайке": "Я да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего двадцать три рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись".

"В сам Новый год я буду дома, но на Рождество приеду снова в Москву, – заверил Бусулис. – Тут надо и одну запись сделать, и немножко поработать. Словом, и любимым делом заняться, и на хлебушек получить. Я не стыжусь этого, потому что семья большая".

"Остаться без денег – это несчастье, – уверен Интарс. – И не дай бог его на себе испытать. Сейчас странные времена в плане творчества, работы. Я, например, прежде пел в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, но уже полтора года нигде не был. В России за это время выступал всего шесть или семь раз А когда-то было шесть визитов за две недели! Хотя мне грех жаловаться – и запасы были, и государство мне пособие платит – заботится обо мне, печется. У меня в этом плане все нормально, но я знаю многих музыкантов, инструменталистов, которые живут от концерта до концерта, и денег нет сейчас".

Правда, размер пособия, которое получает от властей Латвии, музыкант озвучивать не стал, посчитав вопрос бестактным. "Люди, которые исправно платят налоги, могут рассчитывать сегодня на помощь, – заверил артист. – Впрочем, мне много денег для счастья и не надо".

Стоит сказать, что в прошлом году Кабмин Латвии утвердил масштабную программу поддержки населения, пострадавшего в коронавирусном кризисе. В частности, правительство было готово взять на себя расходы по выплате части муниципального пособия – по 40 евро на человека в месяц. Получать "кризисные пособия" могли те люди, которые лишились дохода и не получали иных пособий.