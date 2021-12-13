При беременной жене! Умершему режиссеру Соловьеву припомнили связь с несовершеннолетней

Сценарист Александр Александров в интервью нелестно высказался о режиссере Сергее Соловьеве.

Сегодня не стало российского режиссера Сергея Соловьева. В его творческой копилке такие картины, как "Асса", "Смятение чувств", "Сто дней после детства" и другие. Главные роли во многих картинах сыграла Татьяны Друбич, которая впоследствии стала третьей женой кинодеятеля. Когда они только познакомились, юной актрисе было всего 14 лет.

ПО ТЕМЕ Скончался режиссер культового фильма "Асса" Сергей Соловьев

В связи со сметью режиссера в Сети всплыло интервью известного писателя и сценариста Александра Александрова, который работал над лентой "Сто дней после детства". Несколько лет назад он рассказал о противоречивой личности Сергея Соловьева. Он вспомнил о связи кинодеятеля с несовершеннолетней. По его словам, Соловьев совратил Дубич, имея беременную жену. Эту историю и припомнили умершему режиссеру.

Все случилось, когда Соловьев жил со второй женой Марианной Кушнеровой. Однажды на съемках "Ста дней после детства" Соловьев охмурил Друбич. Со слов Александрова, это было настоящим свинством по отношению к беременной женщине. Причем она догадывалась, что муж погуливает.

"Мы все прекрасно понимали, что дело-то подсудно... Выходит, Сереня спать с Таней начал при беременной жене", – заявил сценарист.

Александров добавил, что считает такое поведение позором.