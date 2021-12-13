Возбуждено уголовное дело: продюсер фильма "Сволочи" устроил поножовщину

Мужчина, известный своей работой над резонансным фильмом "Сволочи", днем 13-ого декабря явился в стоматологическую клинику, постоянным клиентом которой он является. По свидетельству сотрудников, с первых минут продюсер стал выражать свое недовольство.
Оганесян в довольно грубой форме потребовал, чтобы к нему вышел доктор. Когда появился врач, недовольный клиент достал нож и ударил медика в живот, после чего скрылся. Сотрудники клиники оказали стоматологу первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшего доставили в больницу и сделали операцию – сейчас жизни пациента ничего не угрожает.
Что касается Оганесяна, то он спустя час был задержан в своей квартире. В свое оправдание продюсер заявил, что врач его обманул. Знаменитый пациент около полугода лечился у этого специалиста, но результат лечения его не устроил. Предложение сотрудников переделать работу клиента не заинтересовало, и он не придумал ничего лучше, как устроить поножовщину.
Как сообщила "КП", несдержанному мужчине грозит реальный срок. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство". Мера пресечения пока не избрана.
Напомним, что фильм "Сволочи", снятый продюсерским центром во главе с Оганесяном, ранее получил скандальную славу. Ныне покойный режиссер Владимир Меньшов в былые времена даже отказался вручать этой ленте награду.