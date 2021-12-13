"Нужно лечение": стало страшно за измученного Зайцева

Вячеслав Зайцев сильно напугал поклонников. Блогер Олеся Широкова заступилась за дизайнера.

За здоровьем Вячеслава Зайцева наблюдают многие россияне. Некоторые очень переживают за его состояние и боятся, что с ним может что-то случиться. Напомним, что именитый дизайнер борется с болезнью Паркинсона. Диагноз ему поставили в 2016 году. На фоне болезни у него начались проблемы с суставами. Он сильно изменился внешне, некоторые даже не сразу узнают его на фотографиях.

Несмотря на плохое самочувствие, знаменитость периодически появляется на светских мероприятиях. Его выходы ужасают коллег и подписчиков. Недавно его привезли на коляске, пока он практически не двигался, а лишь изредка улыбался. Большинство считает, что это просто издевательство над звездой.

"Я считаю что действительно человеку нужно лечение, а не ходьба по мероприятиям. Это насилие над организмом, это может сыграть злую шутку", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Олеся Широкова.

Пока непонятно, кому и для чего нужно водить Вячеслава Зайцева по праздникам и торжествам. Поклонники надеются, что кумир станет чувствовать себя лучше и сможет сам выбирать, куда ему ходить.

"У Вячеслава и так громкое имя в мире моды и сейчас ему нужна помощь. Куда смотрит его директор? Мне кажется команда Зайцева совсем не думают головой", – возмущается эксперт.