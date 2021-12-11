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Шоу-бизнес
"Лет 40 не было секса": Оголившую ягодицы Бузову подняли на смех

"Лет 40 не было секса": Оголившую ягодицы Бузову подняли на смех

Вокруг фигуры Ольги Бузовой поднялась очередная шумиха.
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Недавно поющая ведущая прошла лечение неожиданно открывшейся старой травмы. В прошлом году Ольга участвовала в шоу "Ледниковый период", где серьезно повредила руку. Некоторое время травма не беспокоила Бузову, но недавно рука вновь заболела из-за постоянного стресса и перегрузок.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Артистка легла в больницу, где принимала гормональные препараты, из-за которых она набрала несколько килограмм. Естественно, пара сантиметров в талии не ускользнула от глаз поклонников и прессы. Ольгу задело такое внимание, и она решила доказать, что все еще находится в прекрасной форме. Поющая ведущая выложила в свой блог виде, на котором распахивает халат, оголяя ягодицы.

Поступок Бузовой вызвал резонанс. Скандальная блогер Лена Миро подняла Ольгу на смех, отметив, что артистка все время обвиняет неправильные ракурсы. "Выложила правильно снятое опровержение", - иронизирует Миро.

Наряд Бузовой на видео тоже не остался незамеченным. "У человека лет 40 не было секса – не ходит же она дома одна в чулках?", – написала блогер. Подписчики активно поддержали Лену, отметив, что Ольга действительно слишком бурно реагирует на какие-то незначительные события.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
11 декабря 2021, 16:52 Источник: Живой Журнал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

.
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Бузова все лезет со своей задницей,а ведь не попала в списки САМАЯ
ТАК ,были подведены итоги Самая красивая женщина России , страшилки нет ,хотя Бородина есть
Итоги Самая сексуальная женщина 2021 по версии МАКСИМ,туда страшилка не попала, в сотню претендентов
Вся искусственная ,зря идиотка старается всё свою .опу,сует ,можно подумать,что у неё одной задница ,но тупость прет и никакие деньги не помогут ,не заставят считать страшную бузову , красивой Её вульгарность ,вот что отталкивает
.гость
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Пора уже тётеньке успокоиться и заняться семейными делами.Если бы талант был хоть в чём-нибудь,тогда другое дело.А так-молодёжь уже наступила на пятки,а она всё ГОЛЫМ задом трясёт
.гость
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Как же проститутку бузову захватил притон,где она зарабатывала, обслуживая клиентов,понятно там она привлекала внимание за деньги своим задом вот у твари и осталось ТОЛЬКО ЭТО в её тупой голове,что этим местом может привлечь и сейчас ,но надо ориентироваться,перестраиваться уже на другое время , а то тварь зациклилась со своим задов и ВСЁ,объем мозгов на другое у проститутки не хватает Где бы посмотреть на что это убогое существо ещё способна или вот так тупо .опу показывать? ДА ума много не надо
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