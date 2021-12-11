"Лет 40 не было секса": Оголившую ягодицы Бузову подняли на смех

Недавно поющая ведущая прошла лечение неожиданно открывшейся старой травмы. В прошлом году Ольга участвовала в шоу "Ледниковый период", где серьезно повредила руку. Некоторое время травма не беспокоила Бузову, но недавно рука вновь заболела из-за постоянного стресса и перегрузок.
Артистка легла в больницу, где принимала гормональные препараты, из-за которых она набрала несколько килограмм. Естественно, пара сантиметров в талии не ускользнула от глаз поклонников и прессы. Ольгу задело такое внимание, и она решила доказать, что все еще находится в прекрасной форме. Поющая ведущая выложила в свой блог виде, на котором распахивает халат, оголяя ягодицы.
Поступок Бузовой вызвал резонанс. Скандальная блогер Лена Миро подняла Ольгу на смех, отметив, что артистка все время обвиняет неправильные ракурсы. "Выложила правильно снятое опровержение", - иронизирует Миро.
Наряд Бузовой на видео тоже не остался незамеченным. "У человека лет 40 не было секса – не ходит же она дома одна в чулках?", – написала блогер. Подписчики активно поддержали Лену, отметив, что Ольга действительно слишком бурно реагирует на какие-то незначительные события.