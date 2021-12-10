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Шоу-бизнес
Не может похудеть: заплывшая пышка Бузова взорвалась из-за критики

Не может похудеть: заплывшая пышка Бузова взорвалась из-за критики

Поющая ведущая Ольга Бузова ответила на критику в свой адрес из-за лишнего веса.
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Недавно Ольга Бузова попала в больницу из-за травмы руки, которую она заработала во время переезда. Артистка подняла тяжесть и сильно повредила кисть. Она проходила длительное лечение и прервалась лишь на съемки нового проекта "X-фактор Белоруссия", в котором она является членом жюри.

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После съемок Ольга Бузова снова вернулась в больницу и продолжила лечение. Поклонники заметили, что за время лечения певица заметно поправилась. В Сети стали появляться фотографии, на которых заметно, что у звезды стали дряблыми руки, на боках свисают складки, а ноги стали полными. Посыпались критика и обидные шуточки. Хейтеры называли ее пышкой и "заплывшей" в комментариях.

35-летняя Бузова не стала молчать и ответила ненавистникам. Певица заявила, что не может похудеть из-за лечения поврежденной руки. Артистка призналась, что немного поправилась из-за приема гормона дексаметазона для снятия воспаления. Также ей запретили занятия спортом. Однако Бузова отметила, что не считает себя толстой.

"Я, действительно две недели была в больнице, но мне кололи гормон дексу. И вот кто разбирается более менее понимает, что бы я сейчас ни делала, поправлюсь", – заявила Ольга Бузова.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 18:44 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

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Что возмущаться? МЫ же не знаем чем алкоголичку лечили, что ей давали от наркоты, может быть что то гормональное ,и жрать стала бузова не плохо,была статейка ,когда дебилка приехала в 2 ночи и стала есть все подряд , хлеб,салат ,после алкоголя буза только закусывала,а здесь её отлучили от этого поэтому организм перестраивается , все время показывала какая она худая
это не фитнес ,это от алкоголя ,а сейчас надо себя успокоить,отвлечь от спиртного вот и жрет
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