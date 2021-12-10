Не может похудеть: заплывшая пышка Бузова взорвалась из-за критики

Недавно Ольга Бузова попала в больницу из-за травмы руки, которую она заработала во время переезда. Артистка подняла тяжесть и сильно повредила кисть. Она проходила длительное лечение и прервалась лишь на съемки нового проекта "X-фактор Белоруссия", в котором она является членом жюри.
После съемок Ольга Бузова снова вернулась в больницу и продолжила лечение. Поклонники заметили, что за время лечения певица заметно поправилась. В Сети стали появляться фотографии, на которых заметно, что у звезды стали дряблыми руки, на боках свисают складки, а ноги стали полными. Посыпались критика и обидные шуточки. Хейтеры называли ее пышкой и "заплывшей" в комментариях.
35-летняя Бузова не стала молчать и ответила ненавистникам. Певица заявила, что не может похудеть из-за лечения поврежденной руки. Артистка призналась, что немного поправилась из-за приема гормона дексаметазона для снятия воспаления. Также ей запретили занятия спортом. Однако Бузова отметила, что не считает себя толстой.
"Я, действительно две недели была в больнице, но мне кололи гормон дексу. И вот кто разбирается более менее понимает, что бы я сейчас ни делала, поправлюсь", – заявила Ольга Бузова.