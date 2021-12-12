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Шоу-бизнес
"Какие шикарные": Бузова выставила оголенные ягодицы

"Какие шикарные": Бузова выставила оголенные ягодицы

Ольга Бузова возмутилась из-за того, что ее назвали упитанной.
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Каждый выход Ольги Бузовой в свет активно обсуждают как поклонники, так и представители прессы. Недавно и те, и другие заметили: телеведущая, которая порой поражала своей худобой, набрала несколько килограммов. Журналисты "СтарХита" назвали поп-диву упитанной, отметив, что она по-прежнему выглядит шикарно.

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Такое прилагательное не устроило Бузову. Она отчитала журналистов издания, записав для них видео (оно появилось в разделе "Сторис" инстаграм-аккаунта телеведущей). "Ну ладно, я немного поправилась, но, пожалуйста, не называйте меня упитанной", – обратилась шоувумен к СМИ. Ольга объяснила набор веса гормональными препаратами и напомнила, что недавно находилась в больнице. До полного восстановления ей нельзя заниматься спортом.

Позже Бузова сняла еще одно видео. Телеведущая решила доказать, что, несмотря на лишние килограммы, по-прежнему может продемонстрировать роскошную фигуру. Блондинка распахнула халат, оголив ягодицы, повернулась спиной к зеркалу и с явным наслаждением сказала: "Какие шикарные ягодицы!".

Напомним, "Дни.ру" нежно называли Ольгу Бузову, набравшую лишний вес, пышкой и сообщали: телеведущая не может похудеть из-за лечения поврежденной руки.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2021, 03:58 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

Кока
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Пусть копит деньги на старость..Она сейчас никому не нужна..а в старости.Ни семьи,ни детей.
.гость
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Что значит бузова уже не интересна ,её уже не приглашают на значимые мероприятия ,эта уродка только там где выпить можно ,вот тогда бузова в первых рядах А на Золотом граммофоне её почему то не видно было, ВОТ и пришло время ,когда пора на помойку ,все просто ,а как эту уродку воспринимать ,как певица она уже не годится ,тогда зачем этой убогой присутствовать на таких мероприятиях Её уже не знают куда пристроить ,даже имея большие деньги от богатого спонсора ,до такой степени она бездарно тупая
....гость
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Бузова все лезет со своей задницей,а ведь не попала в списки САМАЯ
ТАК ,были подведены итоги Самая красивая женщина России , страшилки нет ,хотя Бородина есть
Итоги Самая сексуальная женщина 2021 по версии МАКСИМ,туда страшилка не попала, в сотню претендентов
Вся искусственная ,зря идиотка старается всё свою .опу,сует ,можно подумать,что у неё одной задница ,но тупость прет и никакие деньги не помогут ,не заставят считать страшную бузову , красивой Её вульгарность ,вот что отталкивает
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