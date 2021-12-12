"Какие шикарные": Бузова выставила оголенные ягодицы

Каждый выход Ольги Бузовой в свет активно обсуждают как поклонники, так и представители прессы. Недавно и те, и другие заметили: телеведущая, которая порой поражала своей худобой, набрала несколько килограммов. Журналисты "СтарХита" назвали поп-диву упитанной, отметив, что она по-прежнему выглядит шикарно.
Такое прилагательное не устроило Бузову. Она отчитала журналистов издания, записав для них видео (оно появилось в разделе "Сторис" инстаграм-аккаунта телеведущей). "Ну ладно, я немного поправилась, но, пожалуйста, не называйте меня упитанной", – обратилась шоувумен к СМИ. Ольга объяснила набор веса гормональными препаратами и напомнила, что недавно находилась в больнице. До полного восстановления ей нельзя заниматься спортом.
Позже Бузова сняла еще одно видео. Телеведущая решила доказать, что, несмотря на лишние килограммы, по-прежнему может продемонстрировать роскошную фигуру. Блондинка распахнула халат, оголив ягодицы, повернулась спиной к зеркалу и с явным наслаждением сказала: "Какие шикарные ягодицы!".
Напомним, "Дни.ру" нежно называли Ольгу Бузову, набравшую лишний вес, пышкой и сообщали: телеведущая не может похудеть из-за лечения поврежденной руки.