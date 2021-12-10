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Шоу-бизнес
Жизнь с мамой в двушке, интим с певцом и мысли о ребенке: что происходит с Сергеем Соседовым

Жизнь с мамой в двушке, интим с певцом и мысли о ребенке: что происходит с Сергеем Соседовым

Известный критик Сергей Соседов открыто признается, что он – человек не от мира сего
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53-летний журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, в отличие от многих других звезд, не стесняется делиться откровениями из своей жизни. Телеведущий не скрывает своей нетрадиционной ориентации и честно рассказывает о своем неудачном любовном опыте. Однако, несмотря на эпатажный образ и смелую откровенность, Сергей мечтает о простых человеческих вещах.

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Сейчас Сергея Соседова знает, пожалуй, практически каждый телезритель. В свое время музыкальный критик состоял в жюри телеконкурса "Суперстар" и пять лет был одним из четырех судей известного украинского шоу "Х-фактор". Уже долгие годы Соседову удается оставаться популярным. Он то и дело появляется на экранах, регулярно напоминает о себе громкими высказываниями и нередко становится героем скандалов. Однако с личной жизнью журналисту повезло куда меньше.

Сергей уже не раз открыто признавался, что в свои 53 года живет вместе с мамой в двухкомнатной квартире. По словам телеведущего, все дело в том, что он до сих пор не нашел свою вторую половинку. Соседов, который не скрывает своей гомосексуальности, признается, что ценит не только внешние качества, но и интеллектуальное развитие человека. Критик мечтает найти надежного спутника жизни и настоящую любовь, но подходящий партнер ему пока не встретился.

Журналист признался, что ему тяжело дается одиночество. Именно поэтому он живет вместе с родительницей, которую считает своим подарком судьбы. По словам Сергея, он привык к заботе и тоскует без матери, даже когда она уезжает всего на пару дней. Соседов объяснил, что с радостью бы покинул родительское гнездо, если бы нашел свое счастье в личной жизни.

Музыкальный критик признался, что в 2010 году у него была интрижка с начинающим украинским исполнителем Петром Дмитриченко. Певец сам связался с Сергеем и прислал ему свои творения, а вскоре между ними возникла симпатия. По словам Соседова, эти отношения не были серьезным романом, однако у мужчин был и совместный отдых, и интимная связь. Все закончилось, когда критик разглядел корыстные цели спутника.

Журналист признается, что плохо вписывается в сегодняшние реалии. Ему не близки новые технологии, современные гаджеты и соцсети. Именно по этой причине Соседов, вероятно, никак не решается взять приемного ребенка. Сергей считает, что не сможет перекроить свое мышление, чтобы угодить чаду, которое захочет новый смартфон или модные туфли.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 11:21 Источник: Ютуб-шоу "Алена, блин!" ✓ Надежный источник

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