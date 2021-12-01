Время пришло: Пугачева выбрала мужа для маленькой дочери

Легендарная певица Алла Пугачева сейчас не дает интервью, предпочитая отмалчиваться в своем шикарном семейном замке. Примадонна уже нечасто появляется на публике — она целиком и полностью посвятила себя воспитанию детей. Карьера осталась позади.
Однако два с половиной года назад знаменитость откровенно побеседовала с Олегом Меньшиковым на камеру. Артистка поделилась с мужчиной личными фактами и методами воспитания детей, которые заслуживают огласки.
Накануне интервью Алла Пугачева рассказала маленькой Лизе Галкиной сказку, которая повествует об истории ее жизни. Звездная мать многое нафантазировала, предрекая наследнице счастье в личной жизни. Рассуждая о судьбе дочери, Примадонна выбрала для нее мужа, согласно своим предпочтениям.
"Жила-была девочка Лиза. У нее была мама хорошая, папа хороший, братик хороший... Потом она вышла замуж за красивого, молодого, чудесного и рукастого молодого человека. У них была свадьба не роскошная, а такая милая, красивая", — поделилась сказкой певица.
Крошка Лиза поинтересовалась у матери, подарили ли молодоженам швейную машинку. Алла Пугачева призналась, что этот вопрос ввел ее в замешательство. Примадонна не помышляла, что ее дочь намерена заниматься рукоделием.