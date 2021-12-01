Первый умер от передозировки, второй сбежал в Грузию: что стало с бывшими мужьями Ларисы Гузеевой

До брака с нынешним супругом Игорем Бухаровым телеведущая пережила трагическую гибель первого мужа и развод со вторым

Знаменитая ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева живет в браке с ресторатором Игорем Бухаровым уже больше 20 лет. Однако до этих отношений звезда успела не только закрутить несколько романов с известными мужчинами, но и дважды выйти замуж. Если второй брак Ларисы Андреевны завершился классическим расставанием, то первый – ужасной трагедией.

Своего первого супруга Гузеева встретила на съемочной площадки фильма "Соперницы" в 1984 году. Красавец Илья Древнов работал ассистентом оператора и мгновенно влюбил в себя молодую актрису. Пара поженилась почти сразу после того, как работа над фильмом закончилась. Но семейное счастье супругов закончилось очень скоро.

После свадьбы Лариса Андреевна поняла, что может только мечтать о том, чтобы стать главной страстью в жизни ее благоверного. Во время совместного проживания выяснилось, что Древнов страдает от наркотической зависимости. Гузеева, одурманенная большим чувством, бросила все силы на то, чтобы избавить супруга от пристрастия к веществам. Однако в попытках спасти возлюбленного артистка и сама обзавелась зависимостью.

Илья, обещавший жене уйти в завязку, снова и снова возвращался к наркотикам. Актриса начала пить ему назло и не заметила, как алкоголь стал ее неизменным спутником. Потом муж и вовсе стал избивать избранницу, используя вместо кулаков гантели. Все закончилось, когда тело Древнова нашли в парке – он скончался от передозировки. Несмотря на то, что первый супруг довел Гузееву до алкоголизма и принес ей немало страданий, она тяжело переживала потерю и сравнивала с ним всех своих следующих мужчин.

Второй раз Лариса Андреевна вышла замуж за коллегу по фильму "Избранник". Артистка встретила Каху Толордаву – образованного мужчину из интеллигентной грузинской семьи – на съемках в Тбилиси в 1991 году. Между Гузеевой и Толордавой закрутился роман, актриса забеременела, пара переехала в Санкт-Петербург и сыграла свадьбу почти перед самыми родами.19 апреля 1992 года на свет появился сын супругов Георгий – первенец Ларисы Андреевны.

На первый взгляд удачный союз не сложился. Телеведущая еще не до конца избавилась от зависимости и продолжала выпивать втайне от мужа. Кроме того, супруги имели совершенно разное воспитание и поняли, что не могут жить вместе. Брак очень скоро закончился разводом. После расставания Каха уехал в родную Грузию, но не прекратил общение с наследником.

С третьим мужем Игорем Бухаровым, ресторатором и другом юности, ведущая "Давай поженимся" сыграла свадьбу в 1999 году. В этом году супруги отметили 22-летнюю годовщину. Несмотря на все слухи о возможном расставании и разладе в семье, Бухаров и Гузеева до сих пор вместе. Кроме того, у супругов есть уже взрослая дочь Ольга.