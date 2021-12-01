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Шоу-бизнес
"Идеальная пара будет!": молодой вдове Градского нашли нового мужа

"Идеальная пара будет!": молодой вдове Градского нашли нового мужа

У скончавшегося Александра Градского осталась молодая жена Марина Коташенко, воспитывающая двоих маленьких сыновей.
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После смерти Александра Градского судьба его избранницы, которая в течение многих лет находилась в статусе гражданской жены, очень взволновала народ. Искренне переживала за Марину Коташенко и известный блогер Лена Миро. Когда женщина узнала, что за месяц до смерти Градский все же узаконил отношения с Коташенко, она отбросила переживания за материальное состояние вдовы и задумалась о ее личной жизни.

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В своем блоге в LiveJournal Миро подчеркнула, что планы строить еще рано, ведь молодой вдове нужно блюсти траур, но подходящего мужа Марине блогерша уже подыскала. Неожиданно, но речь идет об экс-супруге Ксении Бородиной – Курбане Омарове.

Свой выбор Миро обосновала просто: после развода с Бородиной Омаров все еще холост, жених он завидный, а после того, как пересадил волосы на лицо, и вовсе стал настоящим мачо. К тому же, по мнению Миро, мужчина любит детей и даже после развода он показал себя хорошим отцом.

Марина Коташенко как раз осталась одна с двумя маленькими детьми на руках. Получив наследство, женщина не будет знать материальных проблем, а Омаров привык жить в достатке, пусть и в относительном.

"По-моему, идеальная пара будет!" – сделала вывод Миро.

Стоит отметить, что это лишь скромное мнение одного скандально известного блогера. Марина Коташенко только что пережила огромную утрату и, вероятно, еще долго будет скорбеть о любимом муже. Ранее "Дни.ру" писали о том, что почерневшую от горя вдову Александра Градского уничтожает смерть.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 04:41 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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