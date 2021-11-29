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Шоу-бизнес
"На грани": Почерневшую от горя вдову Градского уничтожает смерть

"На грани": Почерневшую от горя вдову Градского уничтожает смерть

Опечаленная супруга музыканта едва справляется. Александр Градский ушел слишком рано.

Продолжение: Родные осмелились нарушить последнюю волю Градского
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Потрясающий музыкант и легенда отечественной сцены Александр Градский скончался на 73 году жизни, оставив в одиночестве любимую жену Марину. Выяснилось, что женщина в глубоком шоке от произошедшего, даже успокоительные препараты не могут улучшить ее состояние.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

37-летнюю вдову уничтожает смерть любимого мужчины. О мучительных переживаниях и безвыходном положении несчастной заговорила актриса Анна Калашникова. По словам звезды, сраженная трауром Марина почернела от горя.

"Она постоянно плачет, находится на грани нервного срыва", — поделилась с журналистами артистка. Жена Александра Градского всегда пользовалась поддержкой избранника, мужчина был для нее опорой. А теперь она в полной растерянности и не знает, как вынести траур и достойно вырастить двоих детей.

Как сообщила Анна Калашникова, страдалица Марина не рассчитывала, что музыкант отправится на тот свет так скоро. По словам артистки, Александр Градский мог прожить еще не меньше 15 лет, ведь у него в семье были долгожители.

В окружении несчастной женщины говорят о ее непростом будущем. Главное, чтобы тащить вдовий крест Марине было по силам. Анна Калашникова надеется, что товарищи Александра Градского окажут бедняжке и эмоциональную, и финансовую подмогу.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 16:29 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость910258
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Юшка
Слишком рано, на 73 году? Младенец прямо-таки...
И так внезапно...
Может так называемая бедняжка от другого чернеет: денежки уплывают.
Юшка
Пожаловаться Ответить
Слишком рано, на 73 году? Младенец прямо-таки...
1

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