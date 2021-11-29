"На грани": Почерневшую от горя вдову Градского уничтожает смерть

Потрясающий музыкант и легенда отечественной сцены Александр Градский скончался на 73 году жизни, оставив в одиночестве любимую жену Марину. Выяснилось, что женщина в глубоком шоке от произошедшего, даже успокоительные препараты не могут улучшить ее состояние.
37-летнюю вдову уничтожает смерть любимого мужчины. О мучительных переживаниях и безвыходном положении несчастной заговорила актриса Анна Калашникова. По словам звезды, сраженная трауром Марина почернела от горя.
"Она постоянно плачет, находится на грани нервного срыва", — поделилась с журналистами артистка. Жена Александра Градского всегда пользовалась поддержкой избранника, мужчина был для нее опорой. А теперь она в полной растерянности и не знает, как вынести траур и достойно вырастить двоих детей.
Как сообщила Анна Калашникова, страдалица Марина не рассчитывала, что музыкант отправится на тот свет так скоро. По словам артистки, Александр Градский мог прожить еще не меньше 15 лет, ведь у него в семье были долгожители.
В окружении несчастной женщины говорят о ее непростом будущем. Главное, чтобы тащить вдовий крест Марине было по силам. Анна Калашникова надеется, что товарищи Александра Градского окажут бедняжке и эмоциональную, и финансовую подмогу.