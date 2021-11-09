"Смерти привели к состоянию раздрая": друг раскрыл правду о звонке пьяного Ефремова перед ДТП

Актер отметил, что понял, что пружина внутри Михаила Ефремова сжимается. Дело в том, что звезда на тот момент давно не выходила из этого состояния. У Ивана Стебунова появилось дурное предчувствие.
Артист связался с врачом знаменитости и поругал его за то, что тот ничего не предпринимает. Иван Стебунов считает, что Михаил Ефремов вовсе не алкоголик, а труженик, который с утра до вечера работа. Ведь звезде театра и кино необходимо было обеспечивать шестерых детей.
Актер предположил, что его коллега ушел в запой из-за смерти двух дорогих ему женщин — матери и актрисы Галины Волчек, которая была ему как вторая мать.
Иван Стебунов вспомнил, как Михаил Ефремов изливал душу, сидя за кулисами в тяжелом состоянии. Тогда артист жаловался, что ему трудно пережить кончину тех, кто мог делать ему замечания. "Эти две смерти привели к состоянию раздрая", – уверен актер. По его мнению, Михаил Ефремов старался уйти от реальности.
Напомним, трагедия произошла 8 июня прошлого года. Михаил Ефремов, будучи пьяным, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер из Рязани Сергей Захаров. Звезду приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.
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