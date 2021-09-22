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Шоу-бизнес
Стремительно ухудшается: состояние Ефремова в тюрьме резко изменилось

Стремительно ухудшается: состояние Ефремова в тюрьме резко изменилось

Адвокаты Ефремова пытаются сократить срок наказания. Главный аргумент – ухудшение его здоровья.
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После страшного ДТП в центре Москвы летом 2020 года суд признал российского актера Михаила Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Позже срок снизили до семи с половиной лет.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Сам актер в ходе очередного суда признался, что по ночам он видит кошмары, его жизнь превратилась в сущий ад, сообщает Пятый канал.


"Каждую ночь так или иначе вижу эту страшную аварию. Образ Сергея Захарова ни на минуту не покидает меня", – сказал Ефремов.

Актер выплатил семье погибшего в результате ДТП курьера Сергея Захарова денежную компенсацию. Также он принес извинения и раскаялся в содеянном. Адвокаты считают, что этого достаточно для снижения наказания или перевода актера в колонию поселения.

Однако самым главным аргументом в кассации является здоровье актера, которое стремительно ухудшается. Михаил Ефремов сильно похудел и сдал из-за нервного стресса. У 57-летнего актера также есть проблемы с сердцем м печенью. Он страдает аллергией, хроническим бронхитом и астмой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Ефремов сможет посещать культурные или спортивные мероприятия за пределами тюрьмы. Для этого необходимо принять соответствующую поправку, говорила член общественного совета ФСИН.


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Фото: АГН Москва
Автор: 22 сентября 2021, 18:58 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

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