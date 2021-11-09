"Сердце страдает": появились страшные новости о Розе Сябитовой

Роза Сябитова уже больше десяти лет помогает одиноким девушкам нашей страны найти свою вторую половинку. В рамках программы "Давай поженимся" телеведущая знакомит людей разного возраста, некоторые из которых потом начинают счастливые отношения.
Сама же звезда свою любовь пока так и не нашла. Нумеролог объяснил, в чем же дело. Оказалось, ей нужно поработать над своим характером.
"Роза Сябитова – счастливчик по своей природе. Ее охраняют высшие силы. В негативных чертах существуют пагубные привычки: шопоголизм, пассивность, много трудностей, попадает в чужой поток, она склонна нарушать закон и идти против правил. Ей нужно учиться быть в паре, прощать мужчин, строить серьезные гармоничные отношения", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Фарида Красавкина.
Страшно в этой ситуации то, что по словам эксперта, сердце коллеги Ларисы Гузеевой сейчас занято, но, к сожалению, чувства эти нельзя назвать взаимными. Кто этот загадочный мужчина – неизвестно.
"У нее много мужчин было всегда. В 55 лет была влюбленность. Было много отношений. У нее своя сказка, своя иллюзия про мужчин. Как будто бы они ей должны, а если нет, то: "До свидания". В глубине души любит кого-то из прошлого. Ее сердце страдает за этим человеком", – удивила Красавкина.
Также нумеролог дал четко понять, что у знаменитости есть все шансы заново влюбиться и построить крепкие отношения, но только при условии пересмотра своей иллюзии про мужчин. Сама же Сябитова публично о своих переживаниях не говорит.
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