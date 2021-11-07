Цой отчитала Рудковскую за жестокость в обращении с сыном: Пахать, работать, пыхтеть!

Не секрет, что старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр с раннего детства занимается фигурным катанием. Мальчик делает большие успехи в профессиональном спорте. Но как известно, победы не падают с неба, и все дается с огромным трудом.
За строгое воспитание и спортивную дисциплину Яну Рудковскую нередко критикуют. Мол, сын Плющенко растет подневольным и не видит детства, а тренировки для него порой чересчур трудны. "Пахать, работать, пыхтеть!", – вот, что считает залогом успеха отец мальчика Евгений Плющенко.
Рудковская с раннего детства приучает детей к повышенному вниманию со стороны общественности, а также учит их самостоятельно зарабатывать в соцсетях.
Певица Анита Цой в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ тоже выразила подобное мнение о сыне Яны Рудковской. Цой считает, что жена Плющенко лишает своих детей выбора. Сама же 50-летняя артистка воспитывает своих детей совсем иначе.
"Мы их лишаем самого главного — выбора в дальнейшем. На них прилетают какие-то шаблоны, оставленные родителями", – заявила Анита Цой.
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