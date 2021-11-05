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Шоу-бизнес
Оскорбленная Сябитова дала оплеуху Васильеву

Оскорбленная Сябитова дала оплеуху Васильеву

Роза Сябитова стала участницей шоу "Модный приговор".
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Дочь главной телесвахи страны решила, что ее мама одевается недостаточно хорошо. Она привела Сябитову на проект к Александру Васильеву, чтобы историк моды разобрал гардероб ведущей. Ксения буквально прилюдно оскорбила мать, сказав, что у нее совсем нет вкуса. Однако Васильев с девушкой не согласился и не нашел в гардеробе свахи "ничего криминального".

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 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Сама Роза на дочь не обиделась, даже наоборот, вступилась за нее. Александр Васильев пошутил про белые полусапожки в присущей ему манере, дескать Ксения приревновала маму к обновке. Сябитовой юмор не понравился и она буквально влепила Васильеву оплеуху. "Александр, извините, моих детей при мне могу критиковать только я", – однозначно заткнула ведущего телесваха.

Дочь для Розы Сябитовой, безусловно, самый важный человек в жизни. Ее появление стало практически чудом, так как до этого у ведущей было несколько выкидышей. Роза много вложила в свою дочь, а с момента ее совершеннолетия пыталась найти жениха. Но Ксения справилась сама к своим 29 уже дважды успела выйти замуж.

Ранее Роза Сябитова шокировала общественность безразличием к больной коллеге когда Лариса Гузеева тяжело болела коронавирусом, вся страна переживала за ее самочувствие. А вот коллега по проекту оставалась в стороне. Позже Сябитова объяснила, что не считает правильным надоедать звонками человеку, которому и так плохо, она лишь изредка писала Гузеевой смс с вопросом о самочувствии.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
5 ноября 2021, 12:55 Источник: "Модный приговор" ✓ Надежный источник
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