"Приходил домой, как в чужую семью": как Трофим погулял на три фронта во время первого брака

4 ноября заслуженному артисту России Сергею Трофимову, выступающему под псевдонимом Трофим, исполняется 55. О его жизни – в материале "Дни.ру".



Трофим прослыл в творчестве романтиком и хулиганом. Его песни звучат в разных стилях – от шансона до рока, но все они наполнены добром и теплотой. Многие композиции отражают и его собственную жизнь.

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Первую жену Наталью Трофим встретил на одном из концертов. Она была его фанаткой и очаровала 20-летнего исполнителя. В паре родилась дочь Анна.



В свое время Трофим разрывался между первой женой и ныне вдовой Александра Абдулова Юлией Мешиной. Трофим долго пытался сохранить семью, жалея супругу, но потом пришел к выводу, что все тщетно. Дочери он все сказал честно, что полюбил другую. Мешина тогда работала продюсером Земфиры.

"Я чувствовал ответственность за Наташу, за Аню. А с другой стороны, я ощущал, что не могу остаться. Приходил домой, как в чужую семью", – рассказывал Трофим.

Однако пара быстро распалась. Ходили слухи, что Трофима невзлюбил отец Юлии, влиятельный бизнесмен. Поговаривали и что Юлия Мешина ушла тогда к Александру Абдулову, которого спустя два года после начала их романа не стало... Сам же Трофим говорил, что они просто были слишком разные.



Потом Трофим сошелся с танцовщицей Анастасией Никишиной, выступавшей с Александром Малининым. Ее привел в группу их гитарист, и музыкант был очарован красотой брюнетки. Когда Анастасия родила от Трофима сына, пара была еще не жената. Все это время Трофим все никак не мог развестись с первой женой. Лишь когда мальчику исполнилось полтора года, брак зарегистрировали.

Через несколько лет Анастасия родила Трофиму второго ребенка – дочь Лизу. Именно она участвовала в шоу "Голос".