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Шоу-бизнес

Трофим облил помоями необразованных поющих блогеров

Российский певец Сергей Трофимов уверен, что поющие блогеры словно бабочки-однодневки на эстраде. Завтра их забудут.
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Сегодня в шоу-бизнесе процветает какофония и дилетантство, когда человек фактически без какого-либо музыкального образования может пробиться в топы популярных чартов. Певец Сергей Трофимов назвал такое положение дел на эстраде сущим позором. Свое мнение он выразил на пресс-завтраке "Радио Шансон".

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Трофимов уверен, что век популярности поющих блогеров недолог. Сегодня они мнят себя певцами и музыкантами, но завтра о них никто даже не вспомнит. Выражаясь образно, артист сравнил таких мнимых звезд с фастфудом, который впихивают ничего не понимающим в искусстве слушателям. В противовес этому он привел положительный пример из мира музыки.

"Есть группа Pink Floyd, которая останется на века, потому что там — творчество. Это разные вещи. Если человека с рождения кормить фастфудом, он даже не будет знать, что существует борщ с пампушками или котлеты по-киевски", — сказал Трофимов.

Также в своем интервью домостроевец Сергей Трофимов раскритиковал феминисток и однополые семьи.

Напомним, ранее Сергей Трофимов вляпался в скандал из-за дочери, которая участвовала в популярном шоу "Голос". Артист боялся повторения истории с Алсу и травли его семьи.

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Автор: 28 мая 2021, 04:06 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
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