В Сеть утекло видео с Градским перед смертью: С трудом говорил

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, наставник отдавал себя на съемках полностью, увлеченно работая с конкурсантами и тепло общаясь с коллегами.
Врачи высказывали свои опасения за состояние Александра Градского, но он не прекращал появляться на эфирах шоу "Голос". После новостей о смерти музыканта поклонники стали пересматривать выпуск проекта за 26 ноября.
Россияне обратили внимание на то, что исполнитель уже на съемках находился в тяжелом состоянии. Александр Градский комментировал номера выступавших и выглядел сильно уставшим. На него все время был направлен вентилятор, чтобы хоть как-то облегчить страдания знаменитости.
Пользователи Сети стали обсуждать состояние звезды. "Видно, что Александру Борисовичу очень плохо", – заметил один из них. Многие заявили, что после смерти наставника не могут смотреть шоу "Голос" без слез.
Коллеги звезды отмечали, что Александр Градский не желал и думать о прекращении съемок. Артист считал своим долгом завершить работу над юбилейным (десятым) сезоном проекта. Известно, что завершать сезон шоу "Голос" будут в память о наставнике.
Напомним, 72-летний композитор ушел из жизни 28 ноября. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. В начале осени Александр Градский перенес коронавирусную инфекцию.