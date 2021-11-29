Появилась информация о тайной женитьбе Градского за месяц до смерти

Александр Градский последние 17 лет прожил в гражданском браке с молодой избранницей Мариной.

Бывшая модель, блондинка и красавица Марина Коташенко долгие годы провела рядом с Александром Градским и даже подарила своему возлюбленному двоих наследников. При это многие считали, что Марина так и осталась гражданской женой, ведь Александр Борисович не раз высказывался против штампа в паспорте. Артист подчеркивал, что он и так дает своей избраннице все, что ей нужно. Однако теперь появилась информация о тайной женитьбе Александра Градского.

Оказалось, что буквально за месяц до ухода из жизни 72-летний музыкант неожиданно изменил свое мнение и оформил отношения с гражданской супругой. Эта информация оставалась тайной, пока ее не озвучил на своем ютуб-канале друг покойного – журналист Андрей Караулов.

Напомним, что до брака с Коташенко Градский был женат еще трижды. У музыканта осталось четверо детей: взрослые сын и дочь от третьей жены – Ольги и двое маленьких сыновей – от Марины. Самому младшему наследнику покойного композитора всего три года.

Несмотря на обилие родственников, Александр Градский умирал практически в одиночестве и никому не был нужен. По словам Караулова, рядом была лишь подруга музыканта – случайно подвернувшаяся поклонница. Руку этой женщины он сжимал перед смертью, так как в тот страшный момент ему просто нужна была чья-то рука.

"Все это страшно," – подвел итог скорбящий по ушедшему музыканту Караулов.

Напомним, Александр Градский ушел из жизни 28-ого ноября после кровоизлияния в мозг. Ранее "Дни.ру" писали о том, что еще известно о молодой вдове Александра Градского.