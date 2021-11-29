Путин обратился к народу после ухода Градского: Навсегда в наших сердцах

Многие понимали, что его самочувствие нестабильно, но просто отказывались воспринимать это всерьез. Сам артист сильно "сдал" после болезни. Так, еще в сентябре он заразился коронавирусной инфекцией. После этого самочувствие знаменитости начало ухудшаться. Музыкант почти не выходил из дома.
При этом Александр Градский до последнего хотел работать и развиваться. Его радовал маленький сын, который не так давно произнес свои первые слова, он верил в то, что сможет похудеть на 40 килограммов. Судьба распорядилась иначе. Некоторое время назад он потерял сознание в собственной ванной, после чего был госпитализирован.
Врачи сделали все, чтобы помочь Александру Борисовичу, но, к несчастью, не смогли. Свои соболезнования близким и родным артиста принес и Владимир Путин. На официальном сайте опубликованы слова поддержки в связи с уходом артиста. Он указал, что музыкант был "бесконечно талантливым и неординарным человеком".
Президент Российской Федерации отметил, что творчество Александра Градского было "пронзительно искренним" и отражало дух нашего времени. По словам Владимира Владимировича, песни Александра Борисовича были настоящим "гимном" юности и любви. "Навсегда в наших сердцах", – завершил он обращение.