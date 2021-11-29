Всплыли детали последних дней Градского: Экстремальное похудение и первые слова сына

Накануне в Сети появилась трагическая новость. Из жизни ушел Александр Градский.

Известно, что ухудшение состояния знаменитости началось еще в начале осени. Тогда Александр Борисович заразился коронавирусной инфекцией. С ее последствиями он боролся долго, вставать с кровати ему было достаточно тяжело. За некоторое время до трагедии он пошел в ванную комнату и потерял сознание. До этого момента близкие не могли уговорить артиста лечь в больницу.

Медицинские работники до последнего пытались помочь Александру Градскому, но они не смогли. Вся страна не может поверить в случившееся. Многие коллеги и ученики знаменитости уже выразили свои соболезнования семье исполнителя. Журналисты постепенно вспоминают последние интервью артиста.

Как сообщает телеканал "360", перед смертью певец мечтал похудеть на 40 килограммов. Тогда он отметил, что активно снимается в шоу "Голос", и ему необходимо привести себя в порядок, чтобы выглядеть лучше. "Вариантов нет", – вздыхал он.

Рассказывал Александр Градский и о радостном событии, которое грело его в последние дни. Оказалось, что его сын сказал свои первые слова. Певец сообщил, что мальчик громко и четко произнес: "Папа". Он надеялся на то, что вскоре ребенок начнет много и активно общаться. Александр Борисович рассуждал и указывал, что считает это "хорошим знаком".

