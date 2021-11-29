Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

После слухов об измене жена Маликова превратилась в "живую мумию": Глаза не открываются
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
партнеры
Понедельник
29 ноября
Лента новостей
15:38
"Обалдеть": подросший сын Боярской шокировал народ
15:27
Игривый Басков выставил напоказ цветной маникюр и новую тату: Страстно укусил Милохин
15:05
"Отношение наплевательское": отказавшуюся носить маску Кудрявцеву резко унизили
14:56
Оголившая грудь Мадонна снесла конкуренток
14:52
21 ноября 2021 в концертном зале "Останкино" наградили победителей фестиваля "Телемания"
14:50
"Спасибо, папаша!": сын нахамил Галкину за столом
14:49
"Усики снимают трусики": Бывший муж Бородиной пересадил на лицо пикантные волоски
14:46
"Я своего не упустил": известный актер Кулагин расстроил свадьбу второй жены
14:30
Путин обратился к народу после ухода Градского: Навсегда в наших сердцах
14:22
Талибы* готовы признать Крым российским
14:18
"Восхищаюсь им": певица Зара облизала затравленного Билана
14:17
У истощенной Долиной заподозрили страшное заболевание
14:15
Скончался супруг Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумов
14:02
"Совсем чокнулись!": Спрятавшая соски беременная Пожарская снялась голышом
13:58
"Психиатрический диагноз": что творится с Биланом
13:40
Разругавшиеся Нагиев и Верник подрались на шоу "Две звезды"
13:34
"Ничтожный человек": известные артисты устроили разборки в гостях у Корчевникова
13:34
А как же судебный запрет? В Сети всплыло фото отобранной бывшим мужем дочери Седоковой
13:33
Всплыли детали последних дней Градского: Экстремальное похудение и первые слова сына
13:19
"Порву любого": Скандалистка Долина выставила напоказ беременную дочь
13:16
В горах Сочи фура сорвалась с обрыва
13:09
"Белоруссия в стороне не останется": Лукашенко о возможной войне между Россией и Украиной
13:02
Одежда за сотни тысяч: детям Киркорова с малолетства прививают любовь к дорогим брендам
12:57
На Алтае трое детей погибли в аварии с поездом
12:45
В Кирове загорелся автобус с пассажирами
12:36
Умерла звезда фильма "Угрюм-река"
12:32
"Постоянно ищет взаимоотношений": новый поворот в истории с изменами Маликова
12:28
"У меня разрывается сердце": Зацелованная Успенская простилась с любимым человеком
12:26
Американцы призывают власти прекратить действия на Украине из-за страха войны с Россией
12:18
Что случилось с тайным сыном Меладзе и Джанабаевой: Обросший и неузнаваемый
12:17
За сутки в Росси выявили 33 860 новых случаев коронавируса
12:04
Опозорился: звезда "Универа" устроила погром после провала на шоу
11:57
Страх и бессилие: за что сын искусал Сашу Бортич
11:46
"Презираю!": Киркоров "похоронил" Дробыша после публичной трепки
11:44
18 лет жизни без брака и двое маленьких сыновей: что известно о молодой вдове Градского
11:38
"Вот так, Господи, произошло": осрамившийся Билан поведал о душевной боли
11:24
Дочь внезапно заговорила с мертвой Началовой: Хочется выть и рыдать
11:17
Коллега высказался о попавшей под каток актрисе Бортич
11:01
Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 декабря
10:49
Малоимущим россиянам предложили новый тип вклада
10:27
Чернышев довел публику до слез напоминанием о Заворотнюк: Танцевал и улыбался
10:06
Не Пригожин: Певица Валерия призналась в тайной страсти
09:38
Антипрививочница Шукшина отказалась от празднования Дня победы: Добровольно впустили клешни фашистской гниды
09:32
"Спасибо, что не умер в прямом эфире": ведущая об издевательствах Первого канала над больным Градским
09:00
Сыновья переехали за границу, а особенная дочь нашла работу: как живут дети Ирины Хакамады
08:57
"Пока жива, буду помнить тебя": Пугачева трогательно обратилась к покойнику
08:56
"За кадром дежурили врачи": звезда "Голоса" о предсмертной съемке больного Градского
08:47
Отказавшийся жениться на умной старушке Градский перед смертью раскрыл детали романа с проституткой
08:44
Онищенко сделал заявление о детских QR-кодах
08:11
Яблоко от яблони: истинные причины скандала в семье Маши Распутиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Квартир на сотни миллионов: родные делят шикарное наследство Градского
Жена встала грудью за Малинина из-за подлой клеветы
Минеты и омлеты не прошли даром: молодую вдову подняли на смех после смерти Градского
"Я этим горжусь": Бузова рассказала о лишении девственности
Большое горе: умер Александр Градский
Антипрививочница Шукшина отказалась от празднования Дня победы: Добровольно впустили клешни фашистской гниды
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Всплыли детали последних дней Градского: Экстремальное похудение и первые слова сына

Всплыли детали последних дней Градского: Экстремальное похудение и первые слова сына

Накануне в Сети появилась трагическая новость. Из жизни ушел Александр Градский.
прочитано 672 раза

Известно, что ухудшение состояния знаменитости началось еще в начале осени. Тогда Александр Борисович заразился коронавирусной инфекцией. С ее последствиями он боролся долго, вставать с кровати ему было достаточно тяжело. За некоторое время до трагедии он пошел в ванную комнату и потерял сознание. До этого момента близкие не могли уговорить артиста лечь в больницу.

ПО ТЕМЕ

"Спасибо, что не умер в прямом эфире": ведущая об издевательствах Первого канала над больным Градским

"Вот так, Господи, произошло": осрамившийся Билан поведал о душевной боли

 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Медицинские работники до последнего пытались помочь Александру Градскому, но они не смогли. Вся страна не может поверить в случившееся. Многие коллеги и ученики знаменитости уже выразили свои соболезнования семье исполнителя. Журналисты постепенно вспоминают последние интервью артиста.

Как сообщает телеканал "360", перед смертью певец мечтал похудеть на 40 килограммов. Тогда он отметил, что активно снимается в шоу "Голос", и ему необходимо привести себя в порядок, чтобы выглядеть лучше. "Вариантов нет", – вздыхал он.

Рассказывал Александр Градский и о радостном событии, которое грело его в последние дни. Оказалось, что его сын сказал свои первые слова. Певец сообщил, что мальчик громко и четко произнес: "Папа". Он надеялся на то, что вскоре ребенок начнет много и активно общаться. Александр Борисович рассуждал и указывал, что считает это "хорошим знаком".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 13:33 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Постоянно ищет взаимоотношений": новый поворот в истории с изменами Маликова

Певец неверен жене?
Шоу-бизнес

"Психиатрический диагноз": что творится с Биланом

Певец не выдержал напряжения
Шоу-бизнес

18 лет жизни без брака и двое маленьких сыновей: что известно о молодой вдове Градского

Она так и не стала женой
Шоу-бизнес

Что случилось с тайным сыном Меладзе и Джанабаевой: Обросший и неузнаваемый

Всплыло фото

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Здоровье

За сутки в Росси выявили 33 860 новых случаев коронавируса
Онищенко сделал заявление о детских QR-кодах
В Центре имени Гамалеи назвали сроки появления в России омикрон-штамма коронавируса
"Нужны строгие меры": врач Соловьев призвал запастись респираторами из-за нового штамма COVID-19

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

В горах Сочи фура сорвалась с обрыва
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+