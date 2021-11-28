"Из бабушкиного сундука": Нелепо вырядившаяся Пугачева рассмешила народ

Новый образ Аллы Пугачевой вызвал неоднозначную реакцию.

Дизайнер Игорь Гуляев показал преображение Примадонны. Стилист подобрал к ее наряду необычный головной убор, который и вызвал резонанс. Подписчики ту же кинулись обсуждать меховой кокошник. Фанаты решили, что образ выглядит нелепо и дешево с таким аксессуаром. Некоторые сравнили его со своими домашними питомцами, другие вообще решили, что Пугачева на фото напоминает Сергея Зверева.

"Как будто кошка моя на голове сидит", "Без этого хохолка на голове Пугачева лучше выглядит", "Издали решила что Зверев", "Сам чепчик полная ерунда, а еще и десантирует с образом!", "Мы такие шапки в детстве носили в 80х", "Образ был итак безупречен...а стал "драной кошкой", "Первый образ без добавки был лучше! ", "Уберите пушистую корону, дешевит", "Сначала подумала, что это Сергей Зверев с длинными волосами", "Что это на голове? Похоже на треух из бабушкиного сундука. Образ школьницы что ли", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, что племянник Аллы Пугачевой подставил ее. Родственник купил салон красоты у бизнесмена, который позже заявил, что денег не получил. Кроме того, племянник пообещал вдобавок выступление Аллы Борисовны, о котором она даже не знала. Сейчас родственнику грозит суд, а также разочарование со стороны знаменитой тети.