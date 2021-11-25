"Боже, как я могла?": Плюнувшая на детей Немоляева раскаялась перед народом

84-летняя Светлана Немоляева раскрыла сенсационные факты.

Звезда советского и российского кино Светлана Немоляева прожила насыщенную жизнь. Артистка успела построить и семью, и карьеру. Она стала матерью уже на третьем десятке лет, родив сына Александра. Выяснилось, что к продолжению рода звезда совсем не стремилась.

В студии шоу "Судьба человека" Светлана Немоляева рассказала, что в молодости работа выходила на первый план. Блондинка не горела желанием познать счастье материнства и просто плюнула на детей. Гораздо важнее для нее было играть в театре.

Однако после семи лет брака актриса забеременела, и ее жизнь перевернулась. Она стала смотреть на беременность и роды совсем другими глазами. Когда наследник появился на свет, Светлана Немоляева осознала, как была не права. "Боже, как я могла без него жить?" — подумала знаменитость.

В студии шоу "Судьба человека" артистка раскаялась перед народом. Она признала свою ошибку и отметила, что с появлением малыша обрела невероятную радость. "У меня на сердце стало так тепло", — заявила Светлана Немоляева.

Напомним, артистка рассказала о смерти дорогого мужчины, который называл ее "солнышком". Светлана Немоляева не смогла прийти на его похороны из-за тяжелых проблем со здоровьем. Горечь и боль утраты не отпускают ее.