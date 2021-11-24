"Не смогла похоронить": Немоляева сокрушена смертью дорогого мужчины

Легендарная блондинка Светлана Немоляева приняла участие в шоу "Судьба человека", где рассказала о тяжком горе, которое свалилось на нее в последние годы. Знаменитости не удалось проводить в последний путь сразу двух верных товарищей — Армена Джигарханяна и Валентина Гафта.
Актриса была очень дружна с коллегами, но здоровье не позволило ей попрощаться с ними по-хорошему. "Не смогла похоронить", — заявила в сердцах Светлана Немоляева.
Сильнее всего ее потрясла кончина Армена Джигарханяна. Вместе они играли в театре и были очень близки. "Я очень страдала, когда у него начались проблемы со здоровьем", — призналась 84-летняя артистка. Звезда понимала, что ничем не сможет помочь умирающему мужчине.
По словам актрисы, Армен Джигарханян ласково называл ее солнышком. Их творческая связь сопровождалась теплыми межличностными отношениями. Светлана Немоляева тяжело болела, когда умер театральный режиссер, физическое недомогание подкреплялось эмоциональной травмой.
Напомним, знаменитость высказалась о кончине 75-летней Нины Руслановой. Светлана Немоляева не стала распыляться в эмоциональных речах, а лишь выразила соболезнования и сожаления. Она пожелала успокоения родным усопшей, чтобы они легче перенесли прискорбную потерю.