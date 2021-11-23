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Шоу-бизнес
Тяжелобольная Гузеева разочаровалась в любимом человеке: Говорили о смерти, хотели крови

Тяжелобольная Гузеева разочаровалась в любимом человеке: Говорили о смерти, хотели крови

62-летняя Лариса Гузеева за последние несколько месяцев пережила многое. В конце сентября она заболела и была экстренно госпитализирована.
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Тогда легкие ведущей оказались поражены на 55 процентов. Долгое время знаменитость никак не комментировала свое состояние, чем просто довела своих поклонников. Они писали всем близким и знакомым Ларисы Андреевны, чтобы хотя бы немного быть в курсе ситуации. Позднее она все-таки появилась в своем личном блоге.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Тогда Лариса Гузеева указала, что всегда считала здоровье – крайне личным вопросом. После того, как знаменитость почувствовала всеобщее беспокойство, она стала рассказывать подписчикам о том, что происходит. Ведущая оказалась крайне благодарна врачам и, к счастью, через некоторое время поправилась. Однако после она не сразу вышла на свет. Все дело в том, что, по словам артистки, она сильно изменилась за время болезни.

После того, как ведущая "Давай поженимся!" оказалась дома, она призналась, что выглядит вовсе не лучшим образом, набрала вес и не очень нравится себе. Чуть позже публика увидела ее в новом выпуске программы и большой разницы не заметила. Видимо, за время отдыха дома Лариса Андреевна успела привести себя в порядок.

В последнем выпуске популярного шоу артистка заговорила о дружбе. Она призналась, что болезнь открыла ей глаза на многих людей. Так, по словам знаменитости, у нее была подруга, которую она считала достаточно близким человеком и общалась с ней около 20 лет. После того, как ее положили в реанимацию, женщина постоянно звонила сперва ей, а потом и ее ближайшему окружению. По словам Ларисы Гузеевой, она "с набитым ртом" интересовалась ситуацией, утверждая, что в Сети говорят о смерти знаменитости. "Люди хотели крови", – вздохнула ведущая.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2021, 08:52 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость902407
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Гузеева сама маленький «подарок» для окружающих. Капризная и самоуверенная дама
Гость900154
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Гость902407
Гузеева сама маленький «подарок» для окружающих. Капризная и самоуверенная дама
Она скорее-"НЕ Подарок"для всех окружающих!!!)
1

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