Осмелевший на зоне Ефремов сразился с зэками в неравном бою

Отбывающий наказание в Белгородской области Михаил Ефремов проявил на зоне профессиональный талант. Освоившись и осмелев в колонии, мужчина поучаствовал во всероссийском конкурсе видеороликов среди заключенных.
В рамках творческого состязания артист сразился с обитателями других мест лишения свободы и добился выдающихся результатов. Виновник смертельного ДТП создал сценарий фильма по легендарному творчеству Достоевского под названием "Евангелие от Федора". Киноработа завоевала победу в номинации за лучший монтаж.
Стоит отметить, что бой был неравным, ведь далеко не в каждом исправительном учреждении есть заслуженный артист России, способный создавать шедевры. Однако креативное достижение Михаила Ефремова безусловно радует.
При этом мужчина проявил не только сценарное мастерство, а еще и организаторские навыки. Михаил Ефремов подключил к созданию мини-фильма и других осужденных, и служащих колонии, и даже свою дочь. Наследница актера сыграла в картине роль Сони Мармеладовой.
Напомним, рок-музыкант Гарик Сукачев рассказал про зверский дебош, в котором принял участие Михаил Ефремов. Актер по веянию сердца испортил чужое ценное имущество ради минутной шалости. За это артисту пришлось нести наказание в виде ограничений два года.