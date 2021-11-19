"Полностью уничтожили": Ефремова наказали на 2 года за зверский дебош

Известный рокер Гарик Сукачев стал участником ютуб-шоу "Музыкалити", которое ведет Максим Галкин. Эпатажному музыканту пришлось не только оценивать песни, но и рассказывать истории из жизни. Одна из них оказалась связана с ныне заключенным в тюрьму актером. Много лет назад Михаил Ефремов ввязался в опасное дело.
Исполнитель хита "Моя бабушка курит трубку" вспомнил, как его концерт совпал с гастролями театра, в котором служил Михаил Ефремов. Мужчинам повезло жить в петербургском отеле по соседству, причем в номерах повышенной комфортности. Однако мирно гостить в снятых апартаментах мужчины не стали. Сначала они устроили зверский дебош, а потом предались буйным развлечениям.
"Мой номер полностью уничтожили, а вот все остальное было у Михаила Ефремова…" — поделился Гарик Сукачев. Согласно рокерской традиции, о которой заявил певец, на гастролях из номеров выбрасывают вещи, а потом ломают мебель и включают видеоролики сексуальной направленности.
Эпатажный артист признался, что разрушение чужого имущества привело к последствиям. Гарика Сукачева и Михаила Ефремова наказали на 2 года: в течение этого времени их было запрещено заселять в гостиницу, где они устроили беспредел. Это было указано в соответствующем объявлении.