"Как же не стыдно": режиссер Мережко призвал избить Гузееву за слова о Гаркалине

Ранее телеведущая сказала, что ныне покойный Валерий Гаркалин якобы не вакцинировался от коронавируса. Актриса предположила, что именно поэтому ее коллега скончался от последствий ковида.
Кинорежиссер крайне остро воспринял слова теледивы. Дело в том, что в соцсетях началась дискуссия по поводу того, был ли на самом деле привит недавно умерший артист. В "Фейсбуке" к словам Ларисы Гузеевой присоединился продюсер Евгений Фридлянд. Он вовсе заявил, что 67-летний Валерий Гаркалин якобы купил сертификат.
Такие огульные заявления взбесили Виктора Мережко. Он назвал ведущую "бабой" с шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Режиссер заявил, что за подобные высказывания "надо морду бить". "Как же не стыдно", – отметил негодующий Мережко. Кинодеятель выразил надежду, что за сказанное о Валерии Гаркалине актрису покарают высшие силы.
Как писали "Дни.ру", Валерий Гаркалин скончался 20 ноября от осложнений, вызванных ковидом. Медики в течение нескольких недель бились за жизнь артиста, но недуг победил. Кроме того, у звезды театра и кино был ряд хронических заболеваний, в числе которых проблемы с сердцем.