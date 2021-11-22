Усы и пальцы в кровь: дочь Гузеевой напугала россиян

Дочь Ларисы Гузеевой – Ольга Бухарова известна публике как неординарная личность.

Наследница телеведущей не раз удивляла народ изменениями во внешности. Девушка активно экспериментировала с длиной и цветом волос, с макияжем, одеждой, пирсингом и даже стремительно менялась в весе. В последнее время дочь Ларисы Гузеевой внешне стала куда более спокойной и сдержанной, однако любовь к эпатажу, судя по всему, еще живет в сердце Ольги.

Накануне девушка поделилась в Сторис своего инстаргам-аккаунта снимком, который напугал народ. На фото Бухарова предстала с усами и как будто с разбитыми в кровь пальцами. Некоторые пользователи пришли в полное недоумение от вида наследницы актрисы и даже стали гадать, что с ней случилось.

Другие фолловеры догадались, что Ольга просто практиковалась в искусстве грима и поделилась результатом, то есть и усы, и кровь, скорее всего, нарисованные. Известно, что девушка увлекается дизайном, а также проявляет большой интерес к гриму и макияжу вообще. Возможно, Бухаровой даже удастся построить неплохую карьеру в этой сфере.

Что касается самой Ларисы Гузеевой, то она с пониманием встречает все изменения во внешности дочери и пресекает каки-либо осуждения в адрес наследницы от посторонних.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лариса Гузеева разоблачила Валерия Гаркалина после смерти.