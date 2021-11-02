Сделавший карьеру в Голливуде Невский назвал главную ошибку российских актеров

Судьба Александра Невского сложилась не так, как у многих его российских коллег. В США он переехал еще в 1999 году, получил там образование и уже через два года дебютировал в Голливуде в фильме "Непререкаемый". После этого Невский сыграл главную роль в ленте "Московская жара" и там же он выполнял обязанности продюсера и сценариста. Картина стала популярна во всем мире, и после этого позиции Александра Невского в Голливуде сильно укрепились.
Сегодня российский актер уже не ждет каких-то предложений американских режиссеров – его рейтинги так высоки, что он может сам выбирать картины, в которых хочет сниматься. Невский понимает, почему его коллегам из России так тяжело завоевать авторитет в Лос-Анджелесе. Во-первых, конкуренция там крайне высока: в США много своих артистов, поэтому всем приезжим пробиться вдвойне труднее.
Во-вторых, многие наши соотечественники совершают большую ошибку, соглашаясь играть русских злодеев. В интервью РИА ФАН Невский подчеркнул, что такие роли никого не сделают звездой и не принесут уважения зрителей и коллег, несмотря на сумму гонорара.
Сам Невский предпочитает играть героев из России. Актер принимает участие в крупных проектах, которые помогают разрушать стереотипы и показывают сотрудников наших спецслужб и русских полицейских истинными героями.
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