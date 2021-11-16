Куда сходить в Москве: афиша с 19 по 26 ноября

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ВЫСТАВКА

"Знаки в саду"

Выставка Полины Шилкините знакомит с тремя живописными сериями, объединенными мотивом дома и его эмоционального переживания, которые выливаются у художницы в образ сада. Дом-сад предстает в трех измерениях: первое — личное пространство, где живет человек, где всегда так или иначе обнаруживается его присутствие. Второе — дом как свой город, где все места знакомые, поэтому человек ориентируется между ними как по ментальной карте со своими личными знаками. И третье — дом как планета, огромный мир, испытывающий на себе влияние всего человечества сразу.

С 17 ноября, галерея "30/7".

Фото: пресс-служба

ПРОЕКТ

Моноспектакль Влада Васюхина "Когда в Париже был еще Париж..."

Влада Васюхина можно считать одним из самых значимых авторов нашего времени. И каждая встреча с ним – откровение, праздник, пиршество духа. Но, как известно, если человек талантлив, то он талантлив во всем. Вот Влад Васюхин пишет не только пьесы, но и стихи, занимается театральной критикой. И режиссеры всегда с волнением ждут, что скажет Влад о премьере. Встретиться с этим удивительным автором можно будет на моноспектакле с органом. Васюхин прочтет свой цикл "Париж. Мозаика", куда вошли стихи разных лет о столице Франции. Поэтические строки будут перемежаться изысканной музыкой французских композиторов в переложении для органа и рояля в исполнении дуэта ARTBENE – Анна Ветлугина (орган, фортепиано) и Дмитрий Максименко (орган, фортепиано).

21 ноября, усадьба Н. С. Третьякова (Библиотека им. А. П. Боголюбова).

Фото: пресс-служба

ДЕТЯМ

"Плюшевый Бум!"

Приключенческая семейная комедия о похищении волшебного рубина, наполненная добрым юмором и захватывающими сюжетными поворотами, будет интересна детям и их родителям. Фильм "Плюшевый Бум!" был полностью снят в России одной из крупнейших российских анимационных студий – студией компьютерной анимации "Петербург", которая обеспечила успех сериалам "Смешарики" и "Малышарики". Режиссерами фильма выступили Денис Чернов и Илья Куприянов, продюсеры – Илья Попов, Надежда Кузнецова и Елена Чиркова, автор идеи – Антон Борисов (один из основателей стендап-жанра в России, автор многочисленных юмористических проектов на отечественном ТВ).

С 18 ноября.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Материнское поле"

Это спектакль без слов по повести Чингиза Айтматова. Режиссер Сергей Землянский приглашает: "Это пластическая история, где артисты передают свои эмоции и чувства, используя возможности своего тела. Движение, жест и танец создают своего рода обрядовое действо, рожденное этой историей. Мать, Отец, Дети, Земля, Семья и… Война, страшные потери главной героини как обратная сторона, неотъемлемый фактор семейной идиллии"

19, 20 ноября, филиал театра им. Пушкина.

СКОРО

"Вальпургиева ночь"

Единственная завершенная пьеса Венедикта Ерофеева "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" была написана им в 1985 году. Она построена по законам классицизма: единство места, времени (всё происходит в ночь с 30 апреля на 1 мая, накануне советского праздника мира и солидарности трудящихся) и действия. А в основе – впечатления писателя от его пребывания в психиатрической больнице имени Кащенко. Именно в психиатрическую лечебницу попадает главный герой пьесы Гуревич, как и сам Венедикт Ерофеев, абсолютно независимый от общества человек, дорого заплативший за свою отдельность. В психушке Гуревич встречается со своим антагонистом Прохоровым, старостой одной из палат, а также с целой компанией колоритных больных, с которыми ведёт разговоры, полные словесной игры и юмора. В Художественном театре ее ставит Уланбек Баялиев.

27, 28 ноября, Основная сцена МХТ.

Фото: пресс-служба

"Беглецы"

Режиссер Екатерина Корабельник представляет в Театре Романа Виктюка спектакль для всей семьи. На примере трогательных отношений дедушки и внука раскроются извечные вопросы семейных ценностей, родительского долга, воспитания детей, и конечно же, любви. Простой сюжет открывает двери в непростой лабиринт, из которого можно выйти только, заручившись поддержкой родных людей.

27, 28 ноября, театр Романа Виктюка.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"В начале было Слово…"

Это концерт проекта "Книга книг", ставшего победителем конкурса грантов РЕК "Событие". Все концерты проекта объединены текстами Библии. На первом концерте "В начале было Слово…" прозвучат псалмы Арво Пярта и Антонио Вивальди, произведения Франсуа Куперена и фортепианный квартет Густава Малера, дописанный Альфредом Шнитке.

19 ноября, атриум Хлебного дома Музея-заповедника "Царицыно".

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Фото: Aleksander Grishin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2021, 11:14

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