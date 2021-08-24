БДСМ-забавы Деревянко и Дапкунайте в актерском вагончике попали на фото

Актер Павел Деревянко показал пикантное фото, созданное, судя по всему, в перерыве между дублями. На снимке актер запечатлен в актерском вагончике в компании коллеги по цеху Ингеборги Дапкунайте.
В кадре знаменитости играют в госпожу и раба. Деревянко без рубашки, на нем ошейник с толстым поводком-цепью, который Дапкунайте удерживает зубами.
"Я люблю свою работу", – написал под снимком в своем инстаграм-аккаунте Павел. Как оказалось, Дапкунайте и Деревянко вместе снимаются во втором сезоне сериала "Беспринципные".
Подписчики с юмором отреагировали на БДСМ-забавы Павла и Ингеборги. Поклонники признались, что не ожидали увидеть актера в роли раба.
"Извращюхи как не стыдно то) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Паша, скажи гав гав, но только чтоб Леха Панин не слышал)", "Когда проиграл в карты на желание?))", "Вот это вечеринка, я понимаю", "Роль доминанта пойдет больше... а тут нижний на поводке🙈", "Зреет новый тарзан, тот устал скакать по столам", – рассуждают пользователи Сети.
Напомним, в сериале "Беспринципные" Павел Деревянко играет Славика – лжеца и изменника. Партнершей актера на площадке ленты является Оксана Акиньшина. Ей досталась роль жены Славика.
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