Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой

В Москве состоялся предпремьерный показ спектакля Максима Диденко "Цирк" в Театре Наций. Зрители были в восторге, когда знаменитая актриса Ингеборга Дапкунайте вышла на сцену в балетной пачке и показала умопомрачительный шпагат, не побоявшись задрать ноги похлеще мастерицы этого дела Анастасии Волочковой. Правда, вскоре выяснилось, что это был режиссерский трюк. Конечности принадлежали не Ингеборге, а кукле. Управляли ими актеры в темных костюмах, слившиеся с фоном.
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