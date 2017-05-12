Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой

В Москве состоялся предпремьерный показ спектакля Максима Диденко "Цирк" в Театре Наций. Зрители были в восторге, когда знаменитая актриса Ингеборга Дапкунайте вышла на сцену в балетной пачке и показала умопомрачительный шпагат, не побоявшись задрать ноги похлеще мастерицы этого дела Анастасии Волочковой. Правда, вскоре выяснилось, что это был режиссерский трюк. Конечности принадлежали не Ингеборге, а кукле. Управляли ими актеры в темных костюмах, слившиеся с фоном.