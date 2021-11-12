У звезды Comedy Club украли более трех миллионов во время отдыха

Пока российский шоумен и певец Тимур Керимов, более известный как Тимур Родригес, с семьей отдыхал в Италии, в его частный дом в подмосковном селе Глухово Красногорского района наведались незваные гости.
Воры обокрали дом 42-летнего бывшего резидента Comedy Club, выломав дверь на террасе и проникнув внутрь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Преступники вынесли из дома Родригеса 45 тысяч долларов, что эквивалентно трем миллионам рублей и еще 400 тысяч рублей, а также прихватили драгоценности и интеллектуальную собственность.
Артист уже написал заявление в правоохранительные органы. Подробности инцидента устанавливаются. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Возбуждено уголовное дело.
Сам шоумен Тимур Родригез пока не прокомментировал произошедшее.
Ранее сообщалось, что в Москве ограбили бывшую модель Playboy и актрису Наталью Горбей из сериала "Бедная Настя".
Когда 46-летняя актриса с детьми ехала в метро, у нее вытащили из кармана кошелек, в котором были документы и более 15 тысяч рублей. Проводится проверка.
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