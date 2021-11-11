"Плохо закончит": Мать поставила крест на больном уголовнике Ефремове

Слова убитой горем женщины передала Ирина Мирошниченко. Михаил Ефремов подвел свою мать.

Продолжение: Болезни, обнищавшая семья и провал с досрочным освобождением: как живет Ефремов в колонии

В 2020 году знаменитый актер устроил жуткое ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Михаил Ефремов то признавал вину, то снова ее не признавал, чтобы избежать тюремного наказания. Однако суд все-таки отправил артиста за решетку. По итогу прошений и апелляций срок заключения составил семь с половиной лет.

Будучи заключенным под стражу, Михаил Ефремов серьезно подорвал здоровье. Об этом СМИ сообщал и его адвокат. Преступник мучается от целого букета болезней — аллергия, хронический бронхит, астма. У мужчины страдают сердце и печень, он сильно похудел и сдал вследствие нервного перенапряжения.

Тяжелое положение, в которое попал Михаил Ефремов, обсуждают многие медийные персоны. На шоу "Судьба человека" актриса Ирина Мирошниченко тоже заговорила об этом. Звезда призналась, что узнавала у матери артиста о том, как он поживает. "Я очень за него боюсь, он плохо закончит", — отвечала родительница Михаила Ефремова.

Напомним, эпатажный певец Никита Джигурда усердно пытался доказать невиновность коллеги. Он провел собственное расследование, которое якобы показало, что Михаил Ефремов не виноват в произошедшем. Шоумен считает, что попавшего в беду актера шантажировали, поэтому он не смог выбраться на свободу.