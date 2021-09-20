"Тюрьма – лучшее место для Ефремова": звезда "Следа" сообщила о буйном нраве актера

Звезда сериала "След" прокомментировала решение второго кассационного суда, который отказал сократить срок заключения Михаилу Ефремову. По словам актрисы Ольги Копосовой, за решеткой здоровье актера в большей безопасности. В исправительном учреждении у Ефремова, склонного к саморазрушению, меньше соблазнов – никакого разврата, алкоголя и наркотиков. Кроме того, за состоянием знаменитости следят врачи.
"Тюрьма – лучшее место для Ефремова", – сказала как отрезала Копосова в свежем интервью.
Актриса "Следа" поведала также, что сталкивалась с нетрезвым Ефремовым. Михаил Олегович, как говорит Ольга, в состоянии алкогольного опьянения становится буйным. Хорошенько выпив, актер переворачивал столы. Из-за агрессивного поведения владельцы баров, знакомые с его нравом, не пускали его в свои заведения.
Коллеги и друзья, которые пытаются "отмазать" Ефремова, считают, что делают хорошее дело, однако их действия ошибочны, говорит Копосова. Актер совершил преступление и должен за него ответить. Безнаказанность, уверена актриса, склоняет человека к повторению плохих поступков.
По-человечески Ольге Копосовой жалко Михаила Ефремова. Артистка признает, что ее коллега очень талантлив. Между тем звезда "Следа" уверена, что знаменитость выйдет из тюрьмы лучшей версией себя.
Напомним, ранее второй кассационный суд Москвы отказался смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову. Адвокаты просили Фемиду перевести знаменитость в колонию-поселение и снизить срок заключения. Дескать, у Ефремова слабое здоровье. В поддержку Михаила Олеговича 46 деятелей культуры подписали коллективное письмо.
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