Похож на Тимати: в Сеть слили кадры Решетовой с любовником

Экс-возлюбленная рэпера Тимати оказалась застукана на пляже Дубая с черноволосым красавцем. Снимок появился в Сети. Некоторые злопыхатели думали, что бизнесвумен встречается с каким-нибудь пожилым лысеющим миллионером. Но реальность оказалась другой.
Анастасия Решетова выбрала парня, который внешне очень похож на музыканта. Возможно, именно ради возлюбленного она ранее обратилась в ислам.
Сама же модель до сих пор не раскрывает имени избранника общественности. Можно предположить, что ее бойфренд не желает по каким-то причинам публичности.
Отметим, что ранее в СМИ появились данные о том, что у бывшей избранницы Тимати довольно щедрый возлюбленный. Он балует ее роскошными презентами. Рэпер же сейчас крутит роман с молодой моделью Сашей Дони. Чета вместе отдыхает в жаркой стране.
Напомним, недавно модель показала поклонникам кадры с ночного пляжа Знаменитость уселась на песок, раздвинув ноги. Многие пользователи соцсети сочли позу девушки вульгарной.
Как писали "Дни.ру", Анастасия Решетова два года назад подарила рэперу Тимати сына Ратмира. Музыкант говорил, что всегда будет особенно относиться к женщинам, которые родили ему наследников.
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