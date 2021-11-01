Плетнева с хлыстом возбудила Баскова на глазах у партнера: Нежные прикосновения и поцелуй

Имя Анны Плетневой в последние несколько недель просто не уходит из самых громких заголовков. Теперь артистку позвали принять участие в шоу "Дуэты" с песней, которая когда-то играла везде. Солистка группы "Винтаж" исполнила композицию "Плохая девочка" вместе с Вячеславом Макаровым.
Ведущий и исполнитель очень готовился к выступлению. Оказалось, что творчество группы ему всегда крайне импонировало. Увидев Анну, он просто потерял дар речи. Сама знаменитость появилась перед публикой в крайне игривом виде. В ее руках был хлыст, платье оказалось корсетным и с глубоким вырезом, а настрой – крайне страстным.
Анна Плетнева быстро вошла в образ и не выходила из него долгое время. В какой-то момент Николай Басков не сдержался и поднялся на сцену к певице. Он нежно взял ее за талию и принялся оглаживать прямо на глазах у партнера. После жарких танцев случился долгожданный поцелуй.
Публика ахнула, но останавливаться на этом исполнительница не собиралась. В какой-то момент Вячеслав Макаров встал на одно колено в знак своего восхищения, а Анна поставила на него ногу. Она подчеркнула, что ему стоит следить за языком, так как у нее в руках плетка. Артистка указала, что такого зрители точно еще не видели.
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