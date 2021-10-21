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Шоу-бизнес
"Губа не дура!": Басков нахально облапал жену Крутого

"Губа не дура!": Басков нахально облапал жену Крутого

Супруга Игоря Крутого села на известного певца. Николай Басков насладился близостью.
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76-летний композитор пожаловался на мощного соперника. Николай Басков едва не увел у него жену. Натуральный блондин усадил колени избранницу Игоря Крутого и потрогал ее в разных местах. Певец прильнул к щеке Ольги, не стесняясь присутствия ее супруга.

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Инцидент произошел в приятной компании, которая собралась в Турции. За происходящим радостно наблюдал Лев Лещенко, а также другие близкие друзья Игоря Крутого. Они прекрасно повеселились без масок и социальной дистанции. Композитор решил снять заграничный отдых для своих подписчиков.

Когда брюнетка прижималась к эстрадному певцу, Игорь Крутой навел на парочку камеру со словами "Будьте счастливы". Увлеченный ласками самец нахально ответил ревнивому конкуренту. "На ваши деньги!" — выразился Николай Басков.

Пользователи Сети встревожились за личную жизнь композитора. Они наказали Игорю Крутому следить за Николаем Басковым, поскольку холостяк легко очаровал его супругу. В комментариях появились и мнения, и советы. "Не дай Баскову забрать Ольгуську!", "А у Коли Баскова губа не дура!", "А за нашим любимым любвеобильным юбиляром Коленькой нужен глаз да глаз... Так что не расслабляйтесь, маэстро!", "Какой Николай ловелас!" — отреагировал народ.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 16:18 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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