"Губа не дура!": Басков нахально облапал жену Крутого

76-летний композитор пожаловался на мощного соперника. Николай Басков едва не увел у него жену. Натуральный блондин усадил колени избранницу Игоря Крутого и потрогал ее в разных местах. Певец прильнул к щеке Ольги, не стесняясь присутствия ее супруга.
Инцидент произошел в приятной компании, которая собралась в Турции. За происходящим радостно наблюдал Лев Лещенко, а также другие близкие друзья Игоря Крутого. Они прекрасно повеселились без масок и социальной дистанции. Композитор решил снять заграничный отдых для своих подписчиков.
Когда брюнетка прижималась к эстрадному певцу, Игорь Крутой навел на парочку камеру со словами "Будьте счастливы". Увлеченный ласками самец нахально ответил ревнивому конкуренту. "На ваши деньги!" — выразился Николай Басков.
Пользователи Сети встревожились за личную жизнь композитора. Они наказали Игорю Крутому следить за Николаем Басковым, поскольку холостяк легко очаровал его супругу. В комментариях появились и мнения, и советы. "Не дай Баскову забрать Ольгуську!", "А у Коли Баскова губа не дура!", "А за нашим любимым любвеобильным юбиляром Коленькой нужен глаз да глаз... Так что не расслабляйтесь, маэстро!", "Какой Николай ловелас!" — отреагировал народ.
Популярные темы форума
Давайте поговорим об изменах
А вы бы в космос полетели?
чуть не отъехал на свою днюху
Я презираю российский шоу-бизнес
Тейпирование лица от морщин
Как перестать жрать на ночь?
как признаться в чувствах?
Письмо папе